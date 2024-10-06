MSB'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Irak'ın kuzeyine 28-29 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtı sonucunda Gara bölgesinde 7 ve Hakurk bölgesinde 5 terörist olmak üzere toplam 12 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi.



Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz!... pic.twitter.com/MD0fWuZgiw