MSB'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Irak'ın kuzeyine 28-29 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtı sonucunda Gara bölgesinde 7 ve Hakurk bölgesinde 5 terörist olmak üzere toplam 12 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz!
Irak'ın kuzeyine 28-29 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtı sonucunda Gara bölgesinde 7 ve Hakurk bölgesinde 5 terörist olmak üzere toplam 12 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 6, 2024
Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz!... pic.twitter.com/MD0fWuZgiw