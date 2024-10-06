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  • Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 12 terörist etkisiz hale getirildi
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Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 12 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyine yapılan hava harekatlarında Gara bölgesinde 7, Hakurk bölgesinde 5 terörist olmak üzere toplam 12 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü bildirdi.

6 Ekim 2024 Pazar 16:27 - Güncelleme:
Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 12 terörist etkisiz hale getirildi
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MSB'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Irak'ın kuzeyine 28-29 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtı sonucunda Gara bölgesinde 7 ve Hakurk bölgesinde 5 terörist olmak üzere toplam 12 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz!
  • PKK hava harekatı
  • Gara operasyonu
  • Irak teröristler

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