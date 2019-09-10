Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 2 terörist etkisiz hale getirildi Millli Savunma Bakanlığı: Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile bölücü terör örgütü PKK’ya ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.