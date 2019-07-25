Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi
MSB: Pençe Hrk. ile koordineli,Irak kuzeyi Gara bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK’lı teröristlere ait silah mevzii ve barınak olarak kullanılan hedefler vuruldu,6 terörist daha etkisiz hale getirildi.Böylece bugün Irak kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 13 oldu.
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