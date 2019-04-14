Irak'ın kuzeyine hava harekatı: Terör inleri yerle bir edildi Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Zap, Avaşin-Basyan, Hakurk ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiğini duyurdu.