Irak'ın kuzeyine operasyon! Hepsi imha edildi Milli Savunma Bakanlığı: Irak kuzeyi Gara bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.