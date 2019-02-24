MSB: Teröristlere ait hedefler imha edildi Milli Savunma Bakanlığı'nda yapılan açıklama, 'Irak kuzeyi, Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.' denildi.