Iraklı iki general 'TSK hava harekâtı yapmaz' diyerek terörist elebaşlarına kalkan olmuş!

14 Ağustos 2020 Cuma 08:35 - Güncelleme: 14 Ağustos 2020 Cuma 08:35

SİHA'ların desteğiyle önceki gün Kuzey Irak'ın Erbil kenti yakınlarındaki Bradost bölgesinde iki araca düzenlenen nokta operasyonlarda 2 Iraklı general, 7 terörist etkisiz hale getirildi. Öldürdülenler arasında Irak Sınır Güvenlik Güçleri 3. Tugayı Komutanı Zübeyr Hali ve 2. Tugay komutanı Mihemed Reşid ile PKK elebaşılarından Cemil Bayık'ın yakın koruması Ali Novruzi'nin de olduğu belirtilmişti. Operasyonla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Yerel saha istihbaratı ve MİT'in sinyal takibi nedeniyle olası hava harekâtına maruz kalma korkusu yaşayan PKK'lı teröristlere, Iraklı iki generalin kendi araçlarıyla eşlik ettikleri ve teröristlere koruma kalkanı oldukları ortaya çıktı. Iraklı generallerin 'TSK hava harekâtı yapmaz' diyerek terörist elebaşlarına öncülük ettikleri öne sürüldü.

Bu arada öldürülen 7 terörist arasında terörden arananlar listesinde 10 milyon lira ödüllü kırmızı kategoride bulunan 'Agit Garzan' kod adlı Murat Kalko'nun da yer aldığı belirlendi.

Sabah'ın haberine göre, Cemil Bayık'ın da araç konvoyunda olduğu ve öldürüldüğü öne sürülürken istihbarat birimlerinin bu konudaki çalışması devam ediyor. Operasyonla ilgili terör örgütü Kandil'den itiraf niteliğinde bir açıklama geldi.

Açıklamada, SİHA'larla yapılan operasyonun Iraklı yetkililerle yapılan görüşme sırasında gerçekleştirildiği belirtilerek, "Gerçekleştirilen bu saldırıda hem bizim hem de Irak ordusundan yetkililer ölmüştür" denildi.