Irak'ta bulunan İsrail üsleri! Alabarda: Türkiye'ye atışlar buralardan gerçekleştirildi

24 TV'de Gazeteci Murat Çiçek'in moderatörlüğünü yaptığı Açık Görüş'te ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve Türkiye'nin savunma sanayi alanında ortaya koyduğu başarılar ele alındı.

İzmir'de icra edilen EFES-2026 Tatbikatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ve müttefik unsurlar, modern harp senaryoları çerçevesinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştiriyor. Tatbikatta insansız hava araçları, deniz unsurları ve özel kuvvet timleri aynı anda görev alıyor.

Türkiye'nin liderliğinde, Türkiye'nin savunma gücünün sahaya sürdüğü EFES-2026 Tatbikatı gerçekleştiriliyor. Tatbikatın detaylarını sahadan 24 muhabiri Neslişah Yumak aktarıyor.

"YERLİ VE MİLLİ SİSTEMLER SAHADA ETKİNLİĞİNİ GÖSTERİYOR"

Tatbikatı yerinde takip eden 24 TV muhabiri Neslişah Yumak, Türkiye'nin savunma sanayisinde geliştirdiği yerli sistemlerin sahadaki performansını gözlemledi. İnsansız hava araçları ve yeni nesil savunma teknolojilerinin operasyonel kabiliyetleri tatbikat kapsamında test edildi.

DENİZDEN VE HAVADAN EŞ ZAMANLI OPERASYON

Senaryo gereği özel kuvvet unsurlarının denizden ve havadan sızma gerçekleştirdiği, hedef unsurların etkisiz hale getirildiği anlar tatbikatta uygulamalı olarak gösterildi. Patlama ve imha sahneleri, modern harp konseptlerinin geldiği noktayı gözler önüne serdi.

DEV TATBİKATTA KRİTİK SENARYOLAR



Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Yusuf Alabarda: Bu tatbikata 50'nin üzerinde ülke katılıyor ve 11 bin asker şu an tatbikat kapsamında EFES-2026'nın faaliyetleri içerisinde bulunuyor.

11 BİN ASKER, 50'DEN FAZLA ÜLKE

Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Yusuf Alabarda'nın aktardığı bilgilere göre tatbikata 50'nin üzerinde ülke katılım sağlıyor ve yaklaşık 11 bin asker görev alıyor. Bu yönüyle EFES-2026, çok uluslu askeri iş birliğinin en geniş ölçekli örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor.

"YENİ NESİL HARP SAHASINA UYUM" VURGUSU

Tatbikatın en önemli hedeflerinden biri olarak, modern savaş ortamına uygun taktik ve teknolojilerin test edilmesi öne çıkıyor. İnsansız sistemler, elektronik harp ve hızlı müdahale kabiliyetleri senaryoların merkezinde yer alıyor.

SAVUNMA SANAYİSİNDE YENİ DÖNEM: OYUN DEĞİŞTİRİCİ BİR KONUMDA

Türkiye'nin savunma teknolojilerinde geldiği nokta, tatbikat boyunca sahada test edilirken, yerli üretim platformların entegrasyonu dikkat çekti. Gazeteci Murat Çiçek, gelişmelerin Türkiye'yi bölgesel ve küresel ölçekte "oyun değiştirici" bir konuma taşıdığını ifade etti.

Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Yusuf Alabarda: İsrail, Necef çöllerine açmış olduğu 2 gizli üs muhtemeldir ki üçü ve dördü de var. Kuş uçmaz kervan geçmez bölgelerde mobil birtakım unsurları da kullanarak, fırlatma cihazlarını da kullanarak hem Azerbaycan'a hem de Türkiye'ye yönelik füze tehdidinin ana merkezi İsrail'dir.

IRAK'TA 2 GİZLİ İSRAİL ÜSSÜ

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları hakkında ise Alabarda, "İsrail, Necef çöllerine açmış olduğu 2 gizli üs muhtemeldir ki üçü ve dördü de var. Kuş uçmaz kervan geçmez bölgelerde mobil birtakım unsurları da kullanarak, fırlatma cihazlarını da kullanarak hem Azerbaycan'a hem de Türkiye'ye yönelik füze tehdidinin ana merkezi İsrail'dir. Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilen atışlar gizli üsler tarafından gerçekleştirilmiştir" dedi.

HÜRMÜZ'DE TEHLİKELİ BEKLEYİŞ

Hürmüz Boğazı'ndaki duruma değinen Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Fatma Yeşilkuş ise "Hürmüz kozunu ABD, İran'ın elinden aldıktan sonra baktığımızda büyük bir saldırı tekrardan olabilir mi? Olabilir. Ama işin bir de İran tarafından baktığımızda İran da yeni kozlar elde ediyor" diye konuştu.