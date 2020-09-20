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Irak'ta camiler yeniden ibadete açıldı

Irak'ta Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında kapatılan camiler 6 ay sonra tekrardan ibadete açıldı.

İHA20 Eylül 2020 Pazar 18:33 - Güncelleme: 20 Eylül 2020 Pazar 18:33
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Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ülkede camiler kapatılmıştı. Irak’ta salgın nedeni ile 16 Mart’ta kapatılan camiler 6 ayın ardından bugün yeniden ibadete açıldı. Camilere, her namaz öncesi dezenfekte işlemi yapılması, maske takılması, cami dışında abdest alınması ve namaz sırasında sosyal mesafeye uyulması gibi bir dizi şart getirildi.

Kerkük’te bulunan Nakışlı Minare Camisi İmamı Şeyh Semir Fattah yaptığı açıklamada, “Çok şükür bugün camiler açıldı. Gönüllerde şad oldu. Camilerimiz cemaatle doldu. Vatandaşlarımızdan Allah razı olsun ki verilen önlemlere uymuşlar. Maskeli bir şekilde hijyen kuralları ile sosyal mesafeye uyularak namaz kılındı. Temizlik bizim için. Camiye gelenlere tavsiyem evden seccade getirmeleri, dezenfekte olmaları ve temizliği çok dikkat etmeli. İnşallah Allah bu vebayı üzerimizden kaldırır” dedi.

Camiye namaz kılmaya gelen İhsan Beyraktar yaptığı açıklamada ise, ”Camilerin açılması ve namazı cemaatle kılmak beni çok sevindirdi. Temennim hac ve umrenin de tekrar açılması. İnşallah bu salgın üzerimizden kalkar. Namaza gelen vatandaşlarımız maskesini taksın. Hijyen kurallarına önem versinler. Bu salgın camilerde kimseye bulaşmasın” ifadelerini kullandı.

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