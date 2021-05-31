Irak'ta DEAŞ operasyonu: 6 terörist yakalandı

AA 31 Mayıs 2021 Pazartesi 22:42 - Güncelleme: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 22:42

Güvenlik Medya Ağı tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, kent merkezindeki Panca Ali semtinde DEAŞ mensuplarının kaldığı iki ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonda 6 kişinin yakalandığı ve sorgulama sırasında DEAŞ mensubu olduklarını kabul ettikleri kaydedildi.



Irak federal polis gücünün kentin kuzey batısında fırlatmaya hazır 5 adet roket ve roket atar ele geçirdiği ifade edildi.

Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Dönemin Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 4 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.