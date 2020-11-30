Irak'ta DEAŞ saldırısı: 1 polis öldü

AA 30 Kasım 2020 Pazartesi 15:44 - Güncelleme: 30 Kasım 2020 Pazartesi 15:44

Irak Federal Polisi 6. Bölük Komutanlığı Basın Sorumlusu Hüseyin Macid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'ün güneyindeki Havice ilçesi yakınlarında DEAŞ unsurlarınca daha önceden yola döşenen bombanın federal polis gücüne ait aracın geçişi sırasında uzaktan kumandayla patlatıldığını belirtti.



Saldırıda 1 polisin öldüğünü kaydeden Macid, bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk edildiğini ve saldırganların yakalanması için operasyon başatıldığını söyledi.



;;;;;;;Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.



Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.



;;;;;;;Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

