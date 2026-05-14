İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Mayıs 2026 Perşembe / 28 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,442
  • EURO
    53,1973
  • ALTIN
    6827.99
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Irak'ta kurulan yeni hükümet! Dışişleri: Başbakan Zeydi'ye bu kritik görevinde başarılar diliyoruz
Güncel

Irak'ta kurulan yeni hükümet! Dışişleri: Başbakan Zeydi'ye bu kritik görevinde başarılar diliyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Irak'ta Başbakan Ali ez-Zeydi'nin güvenoyu alarak göreve başlamasından memnuniyet duyulduğunu bildirdi.

HABER MERKEZİ14 Mayıs 2026 Perşembe 21:07 - Güncelleme:
Irak'ta kurulan yeni hükümet! Dışişleri: Başbakan Zeydi'ye bu kritik görevinde başarılar diliyoruz
ABONE OL

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Irak'ta Ali Zeydi riyasetindeki yeni hükümetin bugün Irak Temsilciler Meclisinden güvenoyu alarak göreve başlamasını memnuniyetle karşılıyor, Başbakan Zeydi'ye bu kritik görevinde başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Yeni hükümetin, bölgenin içinden geçmekte olduğu hassas dönemde, olumlu bir gündemle Irak'ın istikrarı, refahı ve bölgeyle bütünleşmesi yolunda güçlü adımlar atmasının temenni edildiği açıklamada, "Türkiye olarak, Irak'ın bu yöndeki çabalarına gerekli desteği vermeye devam edeceğiz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, köklü bağlara sahip olunan Irak ile işbirliğini, ilerleyen dönemde de her alanda ilerletme yönündeki kararlılık bir kez daha teyit edildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Başıboş sokak köpeği dehşet saçtı: 7 yaşındaki çocuk canını zor kurtardı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.