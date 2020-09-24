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Güncel

Irak'tan İran uçuşlarını askıya alma kararı

Irak, Kovid-19 nedeniyle İran'a uçuşları süreli olarak askıya aldı.

AA24 Eylül 2020 Perşembe 22:26 - Güncelleme: 24 Eylül 2020 Perşembe 22:26
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İran Havacılık Otoritesi'nin sunduğu talep üzerine Irak Hava Yolları'nın İran'a gidiş-dönüş tüm seferlerinin, 25 Eylül- 9 Ekim tarihlerinde askıya alınmasına karar verildiği belirtildi.

İran bölgelerinde Kovid-19 vakalarının açıklanmasının ardından söz konusu kararın, ülkedeki yerel havalimanlarından İran havalimanlarına direkt yapılan tüm uçuşları kapsadığı ifade edildi.

Irak Hava Yolları, İran'a uçuşları Bağdat ve Necef'teki havalimanlarından gerçekleştiriyor.

Irak ile İran arasındaki uçuşlar yaklaşık 6 ay aradan sonra 16 Ağustos'ta yeniden başlamıştı.

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