İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mart 2026 Çarşamba / 23 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,097
  • EURO
    51,2073
  • ALTIN
    7358.27
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İran bahaneli askeri yığınağa tepki... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: GKRY bütün adayı riske attı
Güncel

İran bahaneli askeri yığınağa tepki... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: GKRY bütün adayı riske attı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ''Rum tarafının attığı adımların son dönemde de somut bazı yansımalarını gördük, bütün adayı riske attı. Biz, Kıbrıs Türkleri'ni hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bundan sonra da bırakmayız. Anavatan ve garantör olarak bölgemizdeki gelişmeleri dikkate alarak gerekli adımları atıyoruz.' dedi.

AA11 Mart 2026 Çarşamba 13:10 - Güncelleme:
İran bahaneli askeri yığınağa tepki... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: GKRY bütün adayı riske attı
ABONE OL

Yılmaz, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile Orta Doğu'daki gerilim anımsatılarak, KKTC'nin güvenliğinin sorulması üzerine Yılmaz, son dönemde askeri anlamda Rum tarafına önemli silah yığınakları yapıldığını aktardı.

Bu durumun, adayı riskli hale getirdiğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Rum tarafının attığı adımların son dönemde de somut bazı yansımalarını gördük, bütün adayı riske attı. 1974 Barış Harekatı ile sadece Türklere değil, tüm adaya güven sağladık. Türküyle, Rumuyla herkes 50 yılı aşkın bir süredir güvenli ve huzurlu bir ortamda kalkınıyor, gelişiyor, demokrasisini güçlendiriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Harekatı bunu sağladı. Biz bunun bozulmasını istemiyoruz. Gerek Türk tarafı gerek Rum tarafı için çok daha huzurlu bir gelecek istiyoruz. Tabi herkesin egemen eşitliğiyle birlikte. Biz, Kıbrıs Türkleri'ni hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bundan sonra da bırakmayız. Anavatan ve garantör olarak bölgemizdeki gelişmeleri dikkate alarak gerekli adımları atıyoruz. Bundan sonra da ne ihtiyaç olursa yapmaya devam edeceğiz ama yaptığımız her şey, attığımız tüm adım adadaki herkesin, adanın tamamının güvenliği içindir."

Türk F-16'ları güveni perçinledi

Rumlar adayı ateş çemberine kattı! Türkiye'den GKRY'ye "üs" tepkisi

Rum Kesimi'ne İran bahaneli askeri yığınak! F-35 ve fırkateyn sayısında hızlı artış

ÖNERİLEN VİDEO

Uzun namlulu silahlarla soygun: Kuyumcukent'te 20 milyonluk vurgun yaptılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.