AA 01 Haziran 2020 Pazartesi 17:35 - Güncelleme: 01 Haziran 2020 Pazartesi 17:40

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran Meclisi Kum Milletvekili Mücteba Zünnur, kasım ayında düzenlenen benzin zammı protestolarında 6'sı emniyet görevlisi 230 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Başkent Tahran'da gerçekleştirilen Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu Toplantısı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zünnur, benzin zammı protestolarında kaç göstericinin yaşamını yitirdiğine ilişkin soruya, "(Benzin zammı protestolarında) 2 bin gösterici ve 5 bin güvenlik görevlisi yaralandı. 6'sı güvenlik görevlisi 230 kişi hayatını kaybetti." cevabını verdi.

Çıkan olaylara müdahale eden emniyet görevlilerinden yüzde 20'sinin milis gücü Besiç gibi gayriresmi unsurlardan oluştuğunu aktaran Zünnur, "497 devlet kurumu, devlete ait 230 araç, vatandaşa ait 422 otomobil, 549 toplu taşıma aracı, 991 banka şubesi, 53 karakol, 123 benzin istasyonu tahrip edildi." ifadelerini kullandı.

Muhafazakar siyasetçi Zünnur, meclisteki geçen (10'uncu dönem) dönemde, İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Başkanlığı görevini yürütmüştü.

- "KİMSE RAKAMI AÇIKLAMA RİSKİNİ ALAMADI"



Öte yandan reformist siyasetçi Mahmud Sadıki, 10'uncu dönem milletvekillerinden bazılarının kasım ayındaki gösterilerde yaşanan olaylara ilişkin çalışma yaptığını belirtti.

Bu çalışmalara göre söz konusu protestolarda yaklaşık 250 kişinin hayatını kaybettiğinin duyulduğunu söyleyen Sadiki, ancak kimsenin bu konuyu açıklama riskini alamadığını ileri sürdü.

- BENZİN ZAMMI PROTESTOLARI



ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor dönemden geçen İran halkı, 15 Kasım 2019'da Yargı Erki Başkanı, Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanı'ndan oluşan Ekonomi Koordinasyon Yüksek Konseyinin kararıyla benzin fiyatının 1000 tümenden 3 bin tümene yükseltilmesinin ardından protestolara başlamıştı.

Ülkenin birçok kentinde 3 gün süren gösterilerde kamu binaları, bankalar, benzin istasyonları tahrip edilmiş, marketler yağmalanmıştı.

Emniyet güçlerinin müdahale ettiği gösterilerdeki ölü ve yaralı sayısı hakkında İran makamlarınca resmi açıklama yapılmazken, Uluslararası Af Örgütü en az 304, Reuters haber ajansı ise 1500 kişinin öldüğünü duyurmuştu.