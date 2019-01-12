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İran, Fateh denizaltısı üretti

İran, yeni ürettiği Fateh isimli denizaltıyla donanmasını güçlendirdi. Son dönemlerde savunma sanayi alanında önemli ilerlemeler kaydeden İran, yaptığı yeni denizaltıyla dikkatleri üzerine çekti.

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Alaattin AYHAN / gunes.com

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Hüseyin Hanzadi'nin bugün yaptığı açıklamaya göre, Fateh denizaltısının üretimi bitmek üzere ve 29 Ocak'ta donanmanın envanterine gireceği kaydedildi.

Yarı ağır bir denizaltı olan Fateh, 527 ton ağırlığında, 250 metre derinliğine inme ve saatte 25.9 km hıza sahip olduğu belirtildi. Fetah'ın gelişmiş bir sonik radar sistemi ile donatıldığı ve füze savunma sistemi kullandığı öğrenildi.

Denizden havaya füze fırlatabilen Fetah denizaltısı, ayrıca 8 adet deniz mayınını taşıyabilecek kapasitede. Fetah'ın envantere girdikten sonra hafif ve ağır denizaltı muadillerinin yapılacağı kaydedildi.

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