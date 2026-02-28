İSTANBUL 8°C / 5°C
Güncel

İran hava sahası kapandı! Uçaklar Türkiye rotasında toplandı

İsrail'in İran'a bombalı saldırı düzenlemesinin ardından İran Hava Sahası tüm uçuşlara kapatılırken Doha, Kuveyt, Dubai gibi Ortadoğu şehirlerinden kalkışlı ve Avrupa varışlı uçaklar tek bir rota halinde Türkiye hava sahasından Avrupa'ya geçiş yaptı.

28 Şubat 2026 Cumartesi 13:12
İsrail'in İran'a saldırılarının ardından İran'ın tüm hava sahasının uçuşlara kapatmasıyla özellikle Avrupa'ya gidecek olan Ortadoğu merkezli pek çok uçuş rotasını değiştirdi.

Saat 10.00 sularında Irak üzerinden Türkiye hava sahasına giren uçaklar tek bir rota üzerinden Avrupa'ya geçiş sağlarken uçakların tek sıra halinde dizilişi radarda görüntülendi. Öte yandan İstanbul'dan Ortadoğu'daki ülkelere yapılması planlanan birçok uçuş iptal edildi.

ASYA UÇAKLARI KAFKASYA ÜZERİNDEN GELDİ

İran hava sahasının kapalı olması sebebiyle Hindistan ve Türkmenistan gibi Asya ülkelerinden kalkan ve Avrupa'ya giden uçaklar Kafkasya üzerinden tek rota halinde Türk hava sahasına giriş yaptı ve Avrupa'ya doğru devam etti.

THY 5 ülkeye seferlerini iptal etti

