İran Hükümet Sözcüsü Rebii: ABD nükleer anlaşmaya geri dönmek isterse yeni güvenceler sunmaya hazır olmalı

AA 27 Ekim 2020 Salı 15:12 - Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 15:12

İran devlet televizyonuna göre, başkent Tahran'da basın toplantısı düzenleyen Rebii, gündemdeki konulara ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'de 3 Kasım'da düzenlenecek başkanlık seçimlerini Demokrat Parti adayı Joe Biden'ın kazanması ve Washington'ın nükleer anlaşmaya dönme kararı alması halinde Tahran'ın yanıtının ne olacağı sorusuna Rebii, şöyle cevap verdi:

"Nükleer anlaşmaya dönme kararının hangi başkan tarafından alınacağı bizim için fark etmiyor. Bunu kim yaparsa yapsın ilkelerimize göre hareket edeceğiz ve böyle bir karar alan herhangi bir başkanı memnuniyetle karşılayacağız."

Washington yönetiminin, anlaşmadan tek taraflı çekilmesi nedeniyle İran'a verdiği zararları tazmin etmesi gerektiğini dile getiren Rebii, "ABD, bu tür ihlallerin tekrarlanmaması için yeni taahhütlerde bulunmaya da hazırlıklı olmalıdır." dedi.

Rebii, ABD'nin nükleer anlaşmaya yeniden dahil olması halinde İran'ın da geçici olarak durdurduğu taahhütlerine geri döneceğini sözlerine ekledi.



- BİDEN, NÜKLEER ANLAŞMAYA GERİ DÖNÜLMESİNDEN YANA

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a yönelik "azami baskı" politikası nedeniyle ekonomik açıdan büyük sorunlarla karşılaşan Tahran'ın, ABD'deki seçimlerde Demokrat Parti'nin adayı Biden'ın kazanmasını istediği yorumları yapılıyor.

Biden, seçimleri kazanması halinde Başkan Yardımcısı olduğu dönemde İran ile imzalanan nükleer anlaşmaya geri döneceğini açıklamıştı. Buna karşılık Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani başta olmak üzere İranlı yetkililer, ABD'deki seçim sonuçlarının İran için önemli olmadığını savunuyor.

Trump yönetimi, 2018'de İran ile küresel güçler arasında imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmiş ve Tahran'a yönelik tek taraflı yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

İran, Avrupa ülkelerinin ABD'nin yaptırımlarına karşı anlaşmayı koruyacak adımları atmaması üzerine Temmuz 2019'da nükleer anlaşmanın bazı maddelerini, 5 Ocak'ta da anlaşmadan kaynaklanan tüm taahhütlerini askıya aldığını açıklamıştı.