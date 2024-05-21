İran için ilan edilen milli yas kararı sonrası Halk TV'den çirkin iftira

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen kabine toplantısının ardından helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyet için 1 günlük milli yas ilan edildiği duyurulmuştu.

Karar sonrası Halk TV'nin haber sitesi skandal bir habere imza attı. 1 günlük milli yas ilanı üzerinden provokasyona kalkan CHP yandaşı site, 6 Şubat'ta meydana gelen depremde milli yas ilan edilmediği yalanını ortaya attı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, rezalet iddiayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı genelgeyle yalanladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "6 Şubat depremlerinde milli yas ilan edilmedi." iddiası doğru değildir. 11 ilimizin etkilendiği büyük deprem felaketinin ardından, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 6 Şubat 2023 tarihli genelgeyle 7 gün süreyle milli yas ilan edilmiştir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" denildi.