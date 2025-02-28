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  • İran, Irak ve Suudi Arabistan, PKK'nın silah bırakmasına yönelik çağrıyı memnuniyetle karşıladı
Güncel

İran, Irak ve Suudi Arabistan, PKK'nın silah bırakmasına yönelik çağrıyı memnuniyetle karşıladı

İran, Irak ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlıkları, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

AA28 Şubat 2025 Cuma 19:41 - Güncelleme:
İran, Irak ve Suudi Arabistan, PKK'nın silah bırakmasına yönelik çağrıyı memnuniyetle karşıladı
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, gelişmeyi memnuniyetle karşıladıklarını belirterek kararı "şiddeti reddetme yolunda önemli bir adım" olarak niteledi.

Bekayi, "Terörizmi durduracak ve komşu Türkiye'de güvenliği güçlendirecek her türlü süreci memnuniyetle karşılıyoruz. Gelişmenin bölgede de olumlu etkiler oluşturmasını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

SUUDİ ARABİSTAN

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da gelişmeden memnuniyet duyulduğu ve Türkiye'yle dayanışma içinde olunduğu bildirildi.

IRAK

Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "bölge istikrarı için oldukça önemli bir adım" değerlendirmesine yer verdi.

Çağrının memnuniyetle karşılandığı belirtilen açıklamada, bunun hem Irak'ın hem tüm bölge güvenliği için önem arz ettiği bildirildi.

PKK'nın bir an önce silah bırakarak kendini feshetmesi temennisinde bulunulan açıklamada, Türkiye ile güçlü ilişkilere bağlılık vurgulandı.

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