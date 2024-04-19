İran-İsrail gerilimi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akla ziyan olmayan açıklama yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hz. Ali Camii'ndeki cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

* Irak ziyaretimiz ertelenen bir ziyaretti. Bağdat'ta Sayın Cumhurbaşkanı ve Başbakan ile yapacağımız görüşmelerden sonra Erbil ziyaretimizde kuzey Irak sorunlarını aynı zamanda merkezi yönetimle ilgili sorunları görüşme fırsatımız olacak.

* Şu anda İsrail farklı şeyler söylüyor, İran farklı görüşler ortaya atıyor. Sahiplenme yok ve konu ile ilgili akla ziyan olmayan açıklama da yok. İran'ın açıklamalarında da bu doğru diyor diyemiyorsunuz, İsrail'e zaten hiç diyemiyorsunuz.

* BM Güvenlik Konseyi'nde de ABD açıklamasında İsrail yanında yer aldığını görüyoruz. Herkes Filistin'in yanındayken ABD İsrail'in yanında duruyor. Farklı bir şey beklemiyorduk. Bunu da çok açık net ortaya koydu.

* Miçotakis ziyareti iade-i ziyaret. Bu da ilişkilerde önemli bir merhale. Bununla ilgili biz ilişkileri daha iyi konuma nasıl taşırız diye görüşeceğiz.

* Türkiye-Almanya arasındaki ilişkileri ele alma fırsatımız olacak. Steinmeier ile geçmişten gelen dostluklarımız var. Siyasi, askeri, ekonomik, ticari birçok konuyu ele alacağız.

* (Filistin'in BM'ye tam üyeliğinin veto edilmesi) BMGK'de ABD'nin son yapılan açıklamalarda İsrail'in yanında yer aldığını görüyoruz.

* (Filistin'in BM'ye tam üyeliği) Herkes Filistin'in yanında yer alırken, Amerika ne yazık ki İsrail'in yanında yer almak suretiyle duruşunu ortaya koydu.