İran Meclis Başkanı: Netanyahu'nun tehditlerini ciddiye almıyoruz

Kalibaf, Mecliste düzenlediği basın toplantısında ülkesinin iç ve dış politika gündemini değerlendirdi.

Almanya'dan soykırımcı İsrail'e bir yılda 131 milyon avroluk silah satışı Lübnan'da ateşkesten memnuniyet duyduklarını dile getiren Kalibaf, "Lübnan halkı artık Siyonist rejimin bombardımanına maruz kalmıyor ve bu akşamı huzur içinde geçirecektir. Bundan dolayı memnunuz." dedi.

Kalibaf, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun "Lübnan'da ateşkesten sonra İran'ın nükleer programına odaklanacakları" yönündeki açıklamalarının sorulması üzerine "Bugün Lübnan'da barış sağlandı ve umarız bu barış Gazze'ye de yansır ancak suçlu Netanyahu'nun 'ateşkesten sonra İran'a odaklanacağız' söylemleri tamamen boş laftan ibarettir." diye konuştu.