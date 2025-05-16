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İran menşeli düz cam ithalatında yönelik korunma önlemi

İran menşeli düz cam ithalatında korunma önlemi uygulanmasına karar verildi.

AA16 Mayıs 2025 Cuma 09:22 - Güncelleme:
İran menşeli düz cam ithalatında yönelik korunma önlemi
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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla Resmi Gazete'nin 7 Aralık 2024 tarihli sayısında yayımlanan tebliğle açılan soruşturma kapsamında alınan geçici korunma önlemine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, İran menşeli düz cam ithalatında ton başına birinci yıl 36 dolar, ikinci yıl 35 dolar, üçüncü yıl 34 dolar olmak üzere 3 yıl süreyle ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanması kararlaştırıldı.

Öte yandan, söz konusu karara ilişkin Ticaret Bakanlığınca hazırlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ de Resmi Gazete'de yayımlandı.

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