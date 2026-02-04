İran müzakere masasını dağıttı! ABD hazır bekliyor... Gözler Türkiye'nin denge rolünde

24 TV ekranlarında Murat Çiçek'in sunumuyla yayınlanan Açık Görüş'te siyasetin gündemi değerlendiriliyor.

Akşam Gazetesi Washington Temsilcisi Atalay, İran'ın müzakere masasını dağıtması yalnızca teknik bir erteleme olmadığını belirtti.

"ABD, İRAN'I BOMBALAMAYI BEKLİYOR"

Atalay'ın değerlendirmesinde en dikkat çeken başlıklardan biri, ABD'nin askeri hazırlık iddiası oldu.

Atalay, "Masanın tamamıyla bozulmasıyla görüşmeler bir süreliğine ertelendi. ABD cephesi, şu an İran'ı bombalamaya hazır bir şekilde bekliyor." dedi.

İran, zirveden niye caydı?

ABD-İran masası dağıldı mı?



Akşam Gazetesi Washington Temsilcisi Yavuz Atalay (@_yavuzatalay): Masanın tamamıyla bozulmasıyla görüşmeler bir süreliğine ertelendi. ABD cephesi, şu an İran'ı bombalamaya hazır bir şekilde bekliyor.#AçıkGörüş pic.twitter.com/Ioxv1PVNJE — 24 TV (@yirmidorttv) February 4, 2026

İRAN OYUN BOZANLIK MI YAPIYOR?

İran zaten büyük oranda blöf yapan uygulama konusunda sıkıntı yaşayan bir ülke ABD gözünde. İran elindeki bütün blöfleri kullanmaya gayret ediyor. İran'ın diplomasi konusunda atmış olduğu adımların pek de anlamı kalmadığını görmüş olduk.

TÜRKİYE'NİN DENGE ROLÜ

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Zehir, gerilimin büyümesi halinde bunun Türkiye'yi doğrudan etkileyeceğini belirterek şunları söyledi:

"Türkiyesiz çözüm olmaz" algısını güçlendirmemiz lazım. Yani biz tarafsız değil ama yöneten bir denge olmamız lazım. Türkiye, diplomatik seviyede arabuluculuk ve kriz yönetimi politikası izlemesi gerekiyor.

