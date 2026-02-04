İran müzakere masasını dağıttı! ABD hazır bekliyor... Gözler Türkiye'nin denge rolünde

24 TV ekranlarında Murat Çiçek'in sunumuyla yayınlanan Açık Görüş'te siyasetin gündemi değerlendiriliyor.Akşam Gazetesi Washington Temsilcisi Atalay, İran'ın müzakere masasını dağıtması yalnızca teknik bir erteleme olmadığını belirtti.
ABD-İran masası dağıldı mı?
İran zaten büyük oranda blöf yapan uygulama konusunda sıkıntı yaşayan bir ülke ABD gözünde. İran elindeki bütün blöfleri kullanmaya gayret ediyor. İran'ın diplomasi konusunda atmış olduğu adımların pek de anlamı kalmadığını görmüş olduk.
"Türkiyesiz çözüm olmaz" algısını güçlendirmemiz lazım. Yani biz tarafsız değil ama yöneten bir denge olmamız lazım. Türkiye, diplomatik seviyede arabuluculuk ve kriz yönetimi politikası izlemesi gerekiyor.
