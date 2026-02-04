İSTANBUL 13°C / 7°C
Güncel

İran müzakere masasını dağıttı! ABD hazır bekliyor... Gözler Türkiye'nin denge rolünde

Akşam Gazetesi Washington Temsilcisi Yavuz Atalay, Açık Görüş programında ABD-İran müzakerelerine dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Atalay'a göre masanın tamamen dağılmasıyla görüşmeler süresiz değil ancak belirsiz bir süreliğine ertelendi. Washington cephesinin ise askeri senaryoları masada tuttuğu belirtilirken Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Zehir, Türkiye'nin “tarafsız değil, yöneten denge” rolüne dikkati çekti.

4 Şubat 2026 Çarşamba 20:59
24 TV ekranlarında Murat Çiçek'in sunumuyla yayınlanan Açık Görüş'te siyasetin gündemi değerlendiriliyor.

Akşam Gazetesi Washington Temsilcisi Atalay, İran'ın müzakere masasını dağıtması yalnızca teknik bir erteleme olmadığını belirtti.

"ABD, İRAN'I BOMBALAMAYI BEKLİYOR"

Atalay'ın değerlendirmesinde en dikkat çeken başlıklardan biri, ABD'nin askeri hazırlık iddiası oldu.

Atalay, "Masanın tamamıyla bozulmasıyla görüşmeler bir süreliğine ertelendi. ABD cephesi, şu an İran'ı bombalamaya hazır bir şekilde bekliyor." dedi.

İRAN OYUN BOZANLIK MI YAPIYOR?

Atalay, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

İran zaten büyük oranda blöf yapan uygulama konusunda sıkıntı yaşayan bir ülke ABD gözünde. İran elindeki bütün blöfleri kullanmaya gayret ediyor. İran'ın diplomasi konusunda atmış olduğu adımların pek de anlamı kalmadığını görmüş olduk.

TÜRKİYE'NİN DENGE ROLÜ

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Zehir, gerilimin büyümesi halinde bunun Türkiye'yi doğrudan etkileyeceğini belirterek şunları söyledi:

"Türkiyesiz çözüm olmaz" algısını güçlendirmemiz lazım. Yani biz tarafsız değil ama yöneten bir denge olmamız lazım. Türkiye, diplomatik seviyede arabuluculuk ve kriz yönetimi politikası izlemesi gerekiyor.

AÇIK GÖRÜŞ'ÜN BU HAFTAKİ KONUKLARI

Her hafta çarşamba günü 24 TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Açık Görüş'ün bu haftaki konukları, Dumlupınar Üni. Öğr. Üy. Doç. Dr. Cantürk Caner, Korkut Ata Üniv. Öğretim Üyesi Dr. Fatma Yeşilkuş, Yıldız Teknik Üni. Öğr. Üy. Prof. Dr. Cemal Zehir, İstanbul Aydın Üni. Öğr. Üy. Dr. Hazar Vural

