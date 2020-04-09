İSTANBUL 12°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,6815
  • EURO
    7,3142
  • ALTIN
    361.187
  • BIST100
    95834.4
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Dünya petrol savaşları devam ediyor! İkinci Soğuk Savaş Dönemi
Güncel

Dünya petrol savaşları devam ediyor! İkinci Soğuk Savaş Dönemi

İran Petrol Bakanı, 'Petrol arzının günlük en az 10 milyon varil azaltılması gündemde. Kanada, Norveç, Brezilya hatta ABD tarafından yapılacak petrol kısıntısının dışında çünkü onlar da petrol arzını düşürmeye hazır olduklarını açıkladılar.' dedi.

AA09 Nisan 2020 Perşembe 23:19 - Güncelleme: 09 Nisan 2020 Perşembe 23:22
ABONE OL

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC+ adı verilen ortaklarının ham petrol üretimlerinde günlük 10 milyon varil kısıntıya gidebileceğini söyledi.

Zengene, İran devlet televizyonuna, OPEC ve Rusya'nın başını çektiği petrol üreticisi OPEC dışı aktörlerin video konferans yoluyla düzenledikleri 9. Olağanüstü Bakanlar Toplantısı hakkında açıklama yaptı.

OPEC ve ortaklarının petrol üretiminde kısıntıya gitme konusunda anlaştığını belirten Zengene, "Şu anda petrol arzının günlük en az 10 milyon varil azaltılması gündemde. Bu rakam Kanada, Norveç, Brezilya hatta ABD tarafından yapılacak petrol kısıntısının dışında çünkü onlar da petrol arzını düşürmeye hazır olduklarını açıkladılar." dedi.

Toplantıda anlaşılması halinde mayıs ve haziran aylarında günlük 10-12 milyon varil petrol kısıntısına gidileceğini aktaran Zengene, "Daha sonra petrol üretimi temmuzdan yıl sonuna kadar günlük 8 milyon varil, Ocak 2021'den Nisan 2021'e kadar ise günlük 6 milyon varil azaltılacak." diye konuştu.

Zengene, "İran, Libya ve Venezuela elbette mevcut sorunlar nedeniyle (petrol üretimi kısıntısından) muaf tutulacak." ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay'dan çağrı: Sadece hayat kurtarmak için evden çık

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Orta Doğu'nun yeni süper gücü Türkiye
Orta Doğu'nun yeni süper gücü Türkiye

Orta Doğu'nun yeni süper gücü Türkiye

BAE'den Esed'e kirli 'Türkiye' teklifi: 3 milyar dolar verelim...
BAE'den Esed'e kirli 'Türkiye' teklifi: 3 milyar dolar verelim...

BAE'den Esed'e kirli 'Türkiye' teklifi: 3 milyar dolar verelim...

Pakistan yeni ana muharebe tankını seçti
Pakistan yeni ana muharebe tankını seçti

Pakistan yeni ana muharebe tankını seçti

Dünyaca ünlü isimden dikkat çeken çıkış: Türkiye doğru olanı yapıyor
Dünyaca ünlü isimden dikkat çeken çıkış: Türkiye doğru olanı yapıyor

Dünyaca ünlü isimden dikkat çeken çıkış: Türkiye doğru olanı yapıyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.