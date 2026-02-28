Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarında İran sınırından Türkiye'ye kaçak giriş yapıldığı iddiasıyla paylaşılan görüntülerin dezenformasyon içerdiğini bildirdi.

DMM'nin açıklamasında, söz konusu görüntülerin zamanı ve yeri belirsiz eski çekimler olduğu, son dönemde yaşanan bölgesel gelişmelerin ardından kasıtlı olarak yeniden dolaşıma sokulduğunun tespit edildiği belirtildi. Görüntülerin Türkiye sınır hattıyla bağlantısına dair herhangi bir somut verinin bulunmadığı ifade edildi.

Paylaşımların sınır güvenliğini hedef alarak kamuoyunda olumsuz algı oluşturmayı amaçladığı kaydedildi.

HUDUT GÜVENLİĞİ 7/24 SAĞLANIYOR

Açıklamada, Türkiye'nin hudut güvenliğinin 7 gün 24 saat esasına dayalı çok katmanlı sistemlerle kesintisiz şekilde sağlandığı vurgulandı.

Asılsız iddialara itibar edilmemesi ve yalnızca resmi makamların açıklamalarının dikkate alınması istendi.