İran sınırında 5,9 büyüklüğünde bir deprem daha

23 Şubat 2020 Pazar19:12 - Güncelleme: 23 Şubat 2020 Pazar 19:43

Merkez üssü İran'ın Hoy kentinde sabah meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgede 5,9 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

İran'da 5.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Depremin merkezü üssü olarak İran'ın Batı Azerbaycan Eyaleti'nde yer alan Khoy şehri açıklandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 19.00’da meydana gelen depremin derinliği 6.51 kilometre olarak ifade edildi.