İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Kasım 2024 Pazar / 2 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3122
  • EURO
    37,22
  • ALTIN
    3018.55
  • BIST100
    8885
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İran sınırında dev operasyon! Talk pudrasına emdirilmiş tonlarca uyuşturucu ele geçirildi
Güncel

İran sınırında dev operasyon! Talk pudrasına emdirilmiş tonlarca uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Gürbulak Sınır Kapısı'nda bugüne kadar Türkiye'de tek seferde ele geçirilen en büyük uyuşturucu miktarlarından birine imza attı. Yapılan operasyonda, İran'dan gelen üç tırda 4,5 tonun üzerinde metamfetamin cinsi uyuşturucu madde bulundu.

AA3 Kasım 2024 Pazar 09:49 - Güncelleme:
İran sınırında dev operasyon! Talk pudrasına emdirilmiş tonlarca uyuşturucu ele geçirildi
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü birimlerince yürütülen uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları sonucunda, İran'dan Türkiye'ye giriş yapan üç tır riskli kategoride değerlendirilerek detaylı kontrole tabi tutuldu.

Gerçekleştirilen x-ray taramasında söz konusu araçlarda şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine, narkotik dedektör köpeklerden de faydalanılarak yapılan arama sonucunda, talk pudrasına emdirilmiş 706 kilogram ve bitki köklerine gizlenmiş 3 bin 797 kilogram olmak üzere 4,5 tonu aşkın metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin desteğiyle genişletilen operasyon kapsamında tespit edilen failler gözaltına alınırken, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Açıklamada, "Gürbulak Sınır Kapısı'nda rekor miktarda uyuşturucu yakalaması gerçekleştirilerek zehir tacirlerine önemli darbe indirildi." ifadesi kullanıldı.

Zehir tacirlerine darbe vuruldu

Batman'da zehir tacirlerine geçit verilmedi! Şüpheliler tutuklandı

Zehir tacirleri 1569 uyuşturucu hapı zeytin ağacına sakladı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.