İSTANBUL 27°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ekim 2022 Cumartesi / 6 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5039
  • EURO
    18,1433
  • ALTIN
    988.219
  • BIST100
    3179.99
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İran-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı'nda planlı bakım: Aksaklık yaşanmayacak
Güncel

İran-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı'nda planlı bakım: Aksaklık yaşanmayacak

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ), gerçekleşecek planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İran-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattından 2 - 9 Ekim arasında gaz akışının duracağını bildirdi.

AA1 Ekim 2022 Cumartesi 11:05 - Güncelleme:
İran-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı'nda planlı bakım: Aksaklık yaşanmayacak
ABONE OL

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, durum nedeniyle arz-talep dengesiyle ilgili bir sorun öngörülmediği aktarıldı.

Açıklamada, "İran-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattında 2-9 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle, Gürbulak giriş noktasından iletim şebekemize 8 gün boyunca doğal gaz teslimatı yapılamayacaktır. Planlı bakım ve onarım çalışmaları esnasında ulusal iletim şebekesinde arz-talep dengesiyle ilgili herhangi bir sorun öngörülmemektedir." ifadeleri kullanıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.