Açık Görüş'te, ABD-İran mutabakatının ardından Orta Doğu'da kartların yeniden dağıtıldığı vurgulandı. Programda, Trump'ın kongre hesabı ile Netanyahu'nun iktidar savaşı arasındaki büyük çatışma gözler önüne serildi.

Gazeteci Murat Çiçek'in moderatörlüğünde ekrana gelen Açık Görüş, yine uluslararası siyasetin en sıcak ve en çok tartışılan konusuna ışık tuttu. ABD ile İran arasında varılan ve bölgedeki tüm askeri dengeleri değiştiren mutabakatın yankıları tartışılırken, konukların özellikle İsrail ve Washington eksenindeki tespitleri programa damga vurdu.

"TRUMP İHALEYİ NETANYAHU'YA YIKACAK"

Programın dikkat çeken anlarından biri, Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yücel Koç'un Tel Aviv ve Washington arasındaki kirli pazarlığı deşifre ettiği anlar oldu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun barışa neden direndiğini net bir dille özetleyen Koç, şu çarpıcı analizi paylaştı:

"Netanyahu'nun iktidarda kalabilmek için bu savaşın devam etmesine hayati bir ihtiyacı var. Savaş bittiği an koltuğunu kaybedeceğini biliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın ise tam tersi bir stratejisi var. Trump, tüm faturayı ve ihaleyi Netanyahu'ya yıkıp, önlerindeki kongre seçimlerinden çok güçlü bir şekilde çıkmayı hedefliyor."

ABD-İRAN RESTLEŞMESİ: SÜPER GÜÇ İMAJI SARSILDI

Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Fatma Yeşilkuş ise mutabakatın küresel düzende ABD imajına vurduğu ağır darbeyi gündeme taşıdı. Washington'ın artık sahada tek başına oyun kuramadığına dikkat çeken Yeşilkuş, ABD'nin stratejik yalnızlığını şu sözlerle ifade etti:

Trump'ın bu süreçteki en büyük kayıplarından biri, ABD'nin "yenilmez süper güç" imajının sarsılması oldu.

Bu mutabakat ve peşinden gelen süreç gösterdi ki; artık küresel bir savaş veya kriz çıktığında, ABD arkasından sürükleyecek müttefik toplamakta aciz kalıyor.

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