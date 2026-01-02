İran'da yaşanan gelişmelerin baştan sona ciddi riskler barındırdığını belirten Fıçıcı, sürecin işgal hazırlığına doğru evrildiğini söyledi. Mevcut tabloyu "problemler yumağı" olarak tanımlayan Fıçıcı, istikrarsızlığın derinleşmesi halinde bunun yalnızca İran'ı değil tüm bölgeyi etkileyeceğini hatırlattı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VURGUSU: BÖLGE İÇİN BÜYÜK BİR ŞANS

İran meselesinde krizin kontrol altına alınabilmesi için güçlü ve dengeli liderliğin önemine dikkat çeken Fıçıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yalnızca Türkiye için değil Orta Doğu ve küresel dengeler açısından da önemli bir fırsat olduğunu aktardı.

İRAN'DA TANSİYON YÜKSELDİ



Akşam Gazetesi Yazarı Serkan Fıçıcı: Baştan aşağı problemler yumağı bir durumla karşı karşıya olmak mümkün. Burada bir istikrar sağlanması için, en azından bu kıvılcımların yangına dönmemesi noktasında, sadece Türkiye için değil Orta...

"TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ MESAİ BAŞLIKLARINDAN BİR TANESİ İRAN DOSYASI OLACAK"

Öte yandan Akşam Gazetesi Yazarı Fıçıcı, İran'daki gelişmelerin Türkiye'nin yakın gelecekteki başlıca mesai başlıklarından biri olacağını belirtti.

