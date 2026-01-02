İSTANBUL 7°C / 6°C
  • İran üzerinden yeni denklem! Türkiye'nin rolü büyüyor... Canlı yayında çarpıcı analiz
Güncel

İran üzerinden yeni denklem! Türkiye'nin rolü büyüyor... Canlı yayında çarpıcı analiz

24 TV'de Murat Özer'in sunumuyla ekranlara gelen Esas Mesele'de İran'ın istikrar açığına dikkat çekildi. Türkiye'nin bölgede kilit aktör olduğunu vurgulayan Akşam Gazetesi Yazarı Serkan Fıçıcı, istikrarın sağlanması için Orta Doğu ve hatta dünya için Recep Tayyip Erdoğan'ın çok büyük bir şans olduğunun altını çizdi. Öte yandan söz konusu gelişmeler neticesinde Türkiye'nin bölgedeki olası rolü dikkat çeken değerlendirmeler arasında yer aldı.

2 Ocak 2026 Cuma
İran üzerinden yeni denklem! Türkiye'nin rolü büyüyor... Canlı yayında çarpıcı analiz
İran'da yaşanan gelişmelerin baştan sona ciddi riskler barındırdığını belirten Fıçıcı, sürecin işgal hazırlığına doğru evrildiğini söyledi. Mevcut tabloyu "problemler yumağı" olarak tanımlayan Fıçıcı, istikrarsızlığın derinleşmesi halinde bunun yalnızca İran'ı değil tüm bölgeyi etkileyeceğini hatırlattı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VURGUSU: BÖLGE İÇİN BÜYÜK BİR ŞANS

İran meselesinde krizin kontrol altına alınabilmesi için güçlü ve dengeli liderliğin önemine dikkat çeken Fıçıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yalnızca Türkiye için değil Orta Doğu ve küresel dengeler açısından da önemli bir fırsat olduğunu aktardı.

"TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ MESAİ BAŞLIKLARINDAN BİR TANESİ İRAN DOSYASI OLACAK"

Öte yandan Akşam Gazetesi Yazarı Fıçıcı, İran'daki gelişmelerin Türkiye'nin yakın gelecekteki başlıca mesai başlıklarından biri olacağını belirtti.

