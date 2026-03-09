İSTANBUL 12°C / 4°C
Güncel

İran ve Azerbaycan'dan kritik telefon görüşmesi

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev telefonda görüştü.

IHA9 Mart 2026 Pazartesi 00:16 - Güncelleme:
İran ve Azerbaycan'dan kritik telefon görüşmesi
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev telefonda görüştü. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmede, Pezeşkiyan'ın Aliyev'in İran'ın Dini Lideri Ali Hamaney ve çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesi dolayısıyla İran'ın Bakü Büyükelçiliği'ne gelerek taziyede bulunmasına ve İran'a insani yardım niyeti dolayısıyla teşekkürlerini ilettiği ifade edildi.

Açıklamada, Pezeşkiyan'ın ayrıca Nahçıvan'a yönelik saldırının İran'la bağlantısı olmadığını belirterek olayın araştırılacağını belirttiği aktarıldı.

Açıklamada, Aliyev'in ise İran'daki son olaylarda hayatını kaybeden siviller için bir kez daha başsağlığı diledi ve Nahçıvan'daki olayın araştırılmasının önemini vurguladığı kaydedildi.

