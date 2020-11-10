10 Kasım 2020 Salı 14:46 - Güncelleme: 10 Kasım 2020 Salı 14:46

Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan anlaşma ile Dağlık Karabağ çatışmasına son verildiği duyurulmuştu.

NAHÇIVAN VE AZERBAYCAN BİRBİRİNE BAĞLANACAK

İki ülke arasında varılan anlaşmada yer alan 9. maddeye göre, bölgedeki tüm ekonomik ve ulaşım ilişkileri yeniden kuruluyor. Ermenistan Cumhuriyeti, vatandaşların, araçların ve malların her iki yönde engelsiz hareketini organize etmek için Azerbaycan Cumhuriyeti’nin batı bölgeleri ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında ulaşım bağlantıları sağlayacak. Ulaşım bağlantıları, Rus Sınır Servisi tarafından kontrol edilecek. Tarafların rızası ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ni Azerbaycan’ın batı bölgelerine bağlayan yeni ulaşım koridoru inşa edilecek.

TÜRKİYE, AÇILACAK KORİDORLA TÜRK DÜNYASINA ULAŞACAK

Anlaşmanın 9. maddesini yorumlayan uzmanlar, "Bu anlaşmanın Türkiye tarafından önemi büyük. Bu anlaşmayla Azerbaycan tarafından Türkiye'ye bir koridor açılmış olacak. Türkiye'nin Türk dünyasıyla yeni bir bağı ortaya çıkacak. Bakıldığın Türkiye’nin karasal olarak Türk dünyası ile bir bağlantısı yok. Bağlantının sağlanması ile Türkiye’nin İran ve Gürcistan’a girmeden Azerbaycan ve Türk dünyasına ticaret yapabilme olanağı doğmuş olacak" değerlendirmesinde bulundu.

ERMENİSTAN 3 İLİ AY SONUNA KADAR BOŞALTACAK

Anlaşmaya göre, Azerbaycan ve Ermenistan kontrol ettikleri pozisyonlarda kalacak, Ermenistan, işgal altında tuttuğu Laçın, Kelbecer ve Ağdam illerini ay sonuna kadar boşaltacak. Bölgeye Rus barış güçleri konuşlandırılmasını öngören anlaşma kapsamında Rus ve Türk askerlerden oluşan denetim merkezi de oluşturulacak.