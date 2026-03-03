İSTANBUL 10°C / 4°C
Güncel

İran'a saldırıların ortasında anlaşma sağlandı! Kanada ve Türkiye 'nükleer' için imzayı attı

Türkiye ile Kanada arasında nükleer enerji alanında mutabakat zaptı imzalandığını aktaran Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 'Bu mutabakatın en stratejik başlıklarından birini, dünyada güvenilirliğini kanıtlamış ileri teknolojilerden biri olan Kanada'nın CANDU reaktör teknolojisinin ülkemizde uygulanabilirliğinin detaylı bir şekilde değerlendirilmesi oluşturuyor' dedi.

AA3 Mart 2026 Salı 21:34 - Güncelleme:
İran'a saldırıların ortasında anlaşma sağlandı! Kanada ve Türkiye 'nükleer' için imzayı attı
Bayraktar, Nsosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Toronto'da Kanada Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Tim Hodgson ile nükleer enerji alanında uluslararası yeni bir iş birliği zemini oluşturacak önemli bir anlaşmanın imzalanmasına şahitlik ettiklerini kaydetti.

"BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ"

Türkiye Nükleer Anonim Şirketi (TÜNAŞ) ile Kanada merkezli nükleer enerji şirketi AtkinsRealis arasında Türkiye'deki nükleer enerji santrallerinin geliştirilmesine yönelik iş birliğini öngören bir mutabakat zaptı imzalandığını belirten Bayraktar, "Bu mutabakatın en stratejik başlıklarından birini, dünyada güvenilirliğini kanıtlamış ileri teknolojilerden biri olan Kanada'nın CANDU reaktör teknolojisinin ülkemizde uygulanabilirliğinin detaylı bir şekilde değerlendirilmesi oluşturuyor. Enerji sepetimizi çeşitlendirmek ve nükleer enerjinin kapasitesini artırmak için iki ülke arasındaki ortak çalışma potansiyeline büyük önem veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

