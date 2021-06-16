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Güncel

İran'da 210 milletvekili, muhafazakar adayların Reisi lehine cumhurbaşkanlığı seçiminden çekilmelerini istedi

İran Meclisinden 210 milletvekili, cuma günü düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimindeki muhafazakar adayları, Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi lehine yarıştan çekilmeye davet etti.

AA16 Haziran 2021 Çarşamba 09:37 - Güncelleme: 16 Haziran 2021 Çarşamba 09:38
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Fars Haber Ajansına göre, 210 milletvekili, yaptıkları ortak yazılı açıklamayla muhafazakar adaylar Muhsin Rızai, Said Celili, Emir Hüseyin Kadızade Haşimi ve Ali Rıza Zakani'ye seslendi.

Milletvekilleri, söz konusu 4 adayın, kamuoyu yoklamalarında öne çıkan diğer muhafazakar aday Reisi lehine seçimden çekilmelerini istedi.

Milletvekillerinin açıklamasında, muhafazakarların Reisi'nin adaylığında birleşmesi durumunda seçime katılımın artacağı ve güçlü bir hükümet kurulmasının mümkün olacağı öne sürüldü.

İran Meclisinde çoğunluğunu muhafazakarların oluşturduğu 290 milletvekili bulunuyor.

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