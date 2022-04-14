İran'da artan PKK varlığı! Jandarma önlemlerini en üst noktaya yükseltti

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Jandarma Genel Komutanlığı, Afganistan'daki gelişmeleri, PKK/YPG'nin İran'ın Maku Dambat bölgesindeki artan varlığını da dikkate alarak İran sınırındaki önlemlerini en üst noktaya yükseltti.

İran sınırındaki Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır'da 14 Jandarma Komando Taburu, 4 Jandarma Özel Harekat Taburu ile 9 jandarma asayiş komando bölüğü terör ve düzensiz göçle mücadele faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Ayrıca bu birliklere ek olarak Jandarma Özel Asayiş Komutanlığından Jandarma Komando Operasyon (JOPER) Taburu, Erzurum'dan bir jandarma özel harekat taburu, Kars'tan 2 jandarma komando bölüğü Ağrı'ya, Sivas, Muş ve Gümüşhane'den toplam 3 jandarma asayiş komando bölüğü Van'a görevlendirildi. Önümüzdeki dönemde bir jandarma komando taburu görevlendirilmesinin daha yapılması planlanıyor.

Bölgede 111 Jandarma İç Güvenlik (JİG) Timi ile 780 güvenlik korucusu düzensiz göçle mücadelede görev alırken, komando birlikleri de sınır birlikleri gerisinde muhtemel geçiş noktalarını kapatmak üzere operasyonel faaliyetler yürütüyor.

- JİG VE GÜVENLİK KORUCULARI ARAMA YAPIYOR



Yurt içi ilerleme güzergahlarında 24 saat esasına göre JİG timleri ve güvenlik korucusu timleri ile yol kontrolleri gerçekleştiriyor, aramalar yapıyor.

Ayrıca sınır hattı ve yurt içi ilerleme güzergahları, tahsis edilen insansız hava araçları (İHA) ile 24 saat takip ediliyor. Sınır hattında düzensiz geçişleri engellemek amacıyla 19 Temmuz 2021'den 12 Nisan 2022'ye kadar geçen süreçte İHA'lar ile insanlı keşif uçakları (İKU) 1568 saat uçuş gerçekleştirdi. 19 sabit, 17 mobil olmak üzere toplam 36 Plaka Tanıma Sistemi de göçmen kaçakçılığındaki araçların takibinde kullanılıyor.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında sınır hattındaki tüm karakolları, araç ve personel yönünden takviye eden Jandarma Genel Komutanlığı, bölgede 66 fotokapan ile 24 mobil kameranın kurulumunu tamamladı. Bu fotokapan ve mobil kameralar ile de sınır hattı izleniyor. 83 fotokapanın kurulum çalışmaları ise sürüyor.

Van Gölü'nde de jandarma botu tarafından devriye görevi yürütülüyor.