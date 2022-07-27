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İran'da casusluk suçlamasıyla mahkum edilen ABD-İngiltere vatandaşı serbest bırakıldı

İran'da 2018'den bu yana casusluk suçlamasıyla tutuklu bulunan İran-ABD-İngiltere vatandaşı çevre aktivisti Murad Tahbaz'ın kefaletle serbest bırakıldığı bildirildi.

AA27 Temmuz 2022 Çarşamba 16:15 - Güncelleme:
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Konuyla ilgili İran İşçi Haber Ajansına demeç veren Tahbaz'ın avukatı Hüccet Kerimi, müvekkilinin kefaletle serbest bırakıldığını ve ülkeden ayrılmaması için elektronik kelepçe takıldığını söyledi.

İranlı yetkililer, henüz konuya ilişkin açıklama yapmadı.

Ülkenin çeşitli eyaletlerinde Ocak 2018'de birçok çevre aktivisti tutuklanmış ve haklarında "askeri merkezlere yönelik casusluk faaliyetinde bulundukları" iddiasıyla dava açılmıştı.

İran Yaban Hayatı Koruma Vakfının kurucularından, İran-ABD-İngiltere vatandaşı Tahbaz da tutuklananlar arasında yer alıyordu. Murad Tahbaz, Kasım 2019'da "ABD hükümeti ile iş birliği" suçlamasıyla 10 yıl hapse mahkum edilmişti.

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