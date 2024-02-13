İran'da düzenlenen fuarda, İran ile Türkiye arasındaki turizmin geliştirilmesi hedefleniyor

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülkeden firmaların katılımıyla Tahran'da dün başlayan fuar dört gün sürecek.



Fuara Türkiye, Özbekistan, Endonezya, Tayland, Rusya başta olmak üzere birçok ülkeden katılan turizm şirketleri, oteller ve tur firmaları bir yandan müşterileri ile iletişime geçerken diğer yandan da yeni işbirlikleri için şirketler arası görüşmelerde bulunuyor.



İRANLILARIN TÜRKİYE'YE YOĞUN İLGİSİ VAR

Türkiye'deki bir oteli temsilen fuara katılan Onur Çakıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İran'da İstanbul otellerini daha iyi tanıtmak istediklerini ve fuar süresince İranlı partner şirketler ve acentelerle görüşüp ilişkilerini daha da ilerletmeyi hedeflediklerini ifade etti.



Çakıcı, İranlıların Türkiye'ye yoğun ilgisi bulunduğunu, en çok İstanbul'un tercih edildiğini, İstanbul'u Antalya ve Trabzon'un takip ettiğini söyledi.



İstanbul'dan fuara katılan Betül Besen, fuara kontakları ile işbirliğini artırmak ve ilişkilerini ilerletmek amacıyla katıldıklarını dile getirdi.



İRAN'DA, TÜRK TURİZMİNİ VE OTELLERİNİ TANITIYORLAR

Van ve Antalya'da turizm ile uğraşan Erkan Yılmaz da 20 yıldan beri İran pazarı ile ilgili ciddi çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Türk turizmini ve otellerini İran'da tanıttıklarını kaydeden Yılmaz, "Türkiye ile İran arasında tatil ve deniz turizmi turları düzenliyoruz. Turlarımız iki taraflı oluyor. İran'dan Türkiye'ye, Türkiye'den İran'a turlarımız oluyor." dedi.



Yılmaz, İran'ın hemen hemen bütün bölgelerinde faaliyet yürüttüklerini aynı zamanda İranlı turizm şirketleri ile işbirliği yaptıklarını aktardı.



15 YILDIR TÜRKİYE'YE DOĞRUDAN TURLAR DÜZENLİYOR

İranlı turizm işletmecisi Salih Musevi ise 15 yıldır Türkiye'ye doğrudan seferler düzenlediklerini ve daha çok Antalya ile İstanbul'a yönelik çalıştıklarını söyledi.



Neredeyse her gün tur seferleri olduğunu kaydeden Musevi, İstanbul ve Antalya'daki Türk firmalarıyla işbirliği içinde çalıştıklarını ifade etti.



ERDEBİL, TÜRKİYE'DEN ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın (ECO) "2023 Yılı Turizm Başkenti" ilan ettiği İran'ın Erdebil eyaletinden de fuara katılım oldu.



Erdebil Eyaleti Kültürel Miras Turizm ve El Sanatları Genel Müdürü Hasan Muhammedi Edib, Erdebil'in tarihi ve doğal dokusuyla ülkenin eşsiz yerlerinden biri olduğunu söyledi. Muhammedi Edib, "Tarihi ve doğal güzellikleri ile misafirleri eyaletimizde ağırlamak istiyoruz. Kaplıcalara dünyanın her yanından ziyaretçiler geliyor." dedi.



Baharın gelmesi ile Savalan Dağı'nın eteklerinde kışı geçiren konar göçer Türklerin yaylalara çıktığını söyleyen Muhammedi Edib, her yıl yaylalara çıkmadan önce festival düzenlediklerini bu festivallere Türkiye'den ziyaretçileri de beklediklerini dile getirdi.



Muhammedi Edib, "Bu yıl da 29 Nisan ile 4 Mayıs arasında Uluslararası Göçerler ve Göçerlik Festivali düzenleyeceğiz. Tüm misafirlerimizi festivalimize bekliyoruz. Bu yıl ayrıca, geleneksel yemekler ile ayva festivali de düzenleyeceğiz." diye konuştu.



EL SANATLARI



Başkentteki Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuara ülkenin bütün eyaletleri de birer stantla katılım göstererek bir yandan turistik açılım yapmaya çalışırken diğer yandan da kendilerine has el sanatlarını ziyaretçilere tanıttı.



Yerel elbiselerin giyildiği eyalet stantlarında el sanatlarının yanı sıra yöresel yiyeceklerin de tanıtımı yapıldı.



Seramik, cam, çini, ahşap işçiliği, dokumacılık, halı, kilim, ayakkabı, süs eşyaları ve el yapımı müzik aletlerinin tanıtıldığı stantlara ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi.



Her eyalet kendi yöresel halk oyunlarına ilişkin gösteri düzenleyerek misafirlere çeşitli ikramlarda bulundu.



İran'ın Hazar Denizi kıyısındaki Mazenderan eyaletinin Tonekabun kentinin tanıtımını yapmak üzere fuara katılan Münire Kor, Tonekabun'un ülkenin "portakal başkenti" olarak bilindiğini söyledi.



Tonekabun'un eski adının Şahsevar olduğunu ve geçmişten beri el işi ile bilindiğini belirten Kor, fuarda daha çok örme bebekler, keçeden yapılan giysi ve oyuncaklar, hasır işleri ve seramik ürünler sergilediklerini söyledi.