İran'da kalan uçaklar yurda dönüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, "İran - İsrail çatışmaları nedeniyle İran'da kalan uçaklarımızı Türkiye'ye geri getiriyoruz." açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

İran - İsrail çatışmaları nedeniyle İran'da kalan uçaklarımızı Türkiye'ye geri getiriyoruz.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'müzün İranlı mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmeler sonucunda özel uçuş izinleri alınarak ekiplerimizi taşıyan uçaklar bu sabah İran'a hareket etmiştir.

Türk Hava Yolları'na ait 1 uçağımız Şiraz'a, Pegasus'a ait 2 uçağımız ise Tahran ve Şiraz'a ulaşmıştır.

Gerekli bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından Şiraz'daki Türk Hava Yolları'na ait uçak ile Tahran ve Şiraz'da bulunan Pegasus Hava Yolları'na ait 4 uçak ülkemize dönecektir.

Bölgedeki ekiplerimizin ve uçaklarımızın güvenliği için ilk günden itibaren gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdürüyoruz.

Sürecin sağlıklı bir şekilde tamamlanması için İranlı yetkililer ile iletişimimizi de devam ettiriyoruz.