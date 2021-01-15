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İran'da Kovid-19 ölümleri 56 bin 261'e yükseldi

İran'da koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 83 artarak 56 bin 621'e yükseldi.

AA15 Ocak 2021 Cuma 13:55 - Güncelleme: 15 Ocak 2021 Cuma 13:55
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Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 83 kişinin hayatını kaybettiğini ve 6 bin 485 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı can kaybının 56 bin 621'e, vaka sayısının da 1 milyon 318 bin 295'e çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 4 bin 415'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 107 bin 11'e ulaştığını ifade etti.

Lari ayrıca, ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 8 milyon 422 bin 554 olduğunu kaydetti.

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