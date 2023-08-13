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İran'da Osmanlı dönemine ait yüzlerce tarihi eser ele geçirildi

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Zabul kentinde, Osmanlı ve Kaçar dönemine ait yüzlerce tarihi eser ele geçirildi.

AA13 Ağustos 2023 Pazar 19:40 - Güncelleme:
İran'da Osmanlı dönemine ait yüzlerce tarihi eser ele geçirildi
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Tesnim Haber Ajansı'na göre Zabul Sınır Komutanı Albay Perviz Kasımzade, konuya ilişkin bilgi verdi.

Kasımzade, "Kaçak yollardan ülkeye giren bir kişinin beraberinde getirdiği Kaçar ve Osmanlı İmparatorluğu dönemlerine ait 547 tarihi eser ele geçirildi." dedi.

Bazı eserlerin 3 asır öncesine ait olduğunu aktaran Kasımzade, 208 yüzük, 2 saat, 82 takı, 12 bilezik, 133 altın sikke ve başka bazı parçaların da ele geçirilen eserler arasında yer aldığını kaydetti.

Kasımzade, yakalanan kişinin kimlik bilgileri ve hangi ülkeden geldiğine ilişkin ise detay vermedi.

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