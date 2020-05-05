İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0872
  • EURO
    7,6888
  • ALTIN
    387.698
  • BIST100
    98737.5
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İran'da park ve bahçelere giriş yasağı kalkıyor
Güncel

İran'da park ve bahçelere giriş yasağı kalkıyor

İran'ın başkenti Tahran'da korona virüs (Covid-19) nedeniyle kapatılan 2 bin 268 park ve bahçenin Cuma gününe kadar tekrar açılacağı bildirildi.

IHA05 Mayıs 2020 Salı 17:46 - Güncelleme: 05 Mayıs 2020 Salı 17:48
ABONE OL

İran’da yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirler gevşetiliyor. Tahran Park ve Bahçeler Genel Müdürü Ali Muhammed Muhtari, korona virüsle mücadele kapsamında başkent Tahran’da park ve bahçelere getirilen giriş yasağının 2 bin 268 parkta Cuma gününe kadar kaldırılacağını açıkladı. Muhtari, başkent Tahran’da bulunan Çitger Ormanları, Sorkhe Hesar Doğa Parkı, Levizan ve Yas Fatımi Parklarının ise kapsam dışı tutulduğunu belirtti.

Muhtari, "Korona Virüsle Mücadele Merkezinin aldığı karar doğrultusunda Tahran’da bulunan 2 bin 268 park ve bahçeye getirilen giriş yasağı Cuma gününe kadar kaldırılacak" ifadelerini kullandı.

Öte yandan İran’da korona virüs nedeniyle son 24 saatte 63 kişi öldü. Ülkede ölenlerin sayısı 6 bin 340’a yükselirken, vak’a sayısı 99 bin 970 olarak açıklandı.

71 yaşındaki koronavirüs hastası immün plazma tedavisi ile iyileşti

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.