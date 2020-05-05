İran'da park ve bahçelere giriş yasağı kalkıyor

IHA 05 Mayıs 2020 Salı 17:46 - Güncelleme: 05 Mayıs 2020 Salı 17:48

İran’da yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirler gevşetiliyor. Tahran Park ve Bahçeler Genel Müdürü Ali Muhammed Muhtari, korona virüsle mücadele kapsamında başkent Tahran’da park ve bahçelere getirilen giriş yasağının 2 bin 268 parkta Cuma gününe kadar kaldırılacağını açıkladı. Muhtari, başkent Tahran’da bulunan Çitger Ormanları, Sorkhe Hesar Doğa Parkı, Levizan ve Yas Fatımi Parklarının ise kapsam dışı tutulduğunu belirtti.

Muhtari, "Korona Virüsle Mücadele Merkezinin aldığı karar doğrultusunda Tahran’da bulunan 2 bin 268 park ve bahçeye getirilen giriş yasağı Cuma gününe kadar kaldırılacak" ifadelerini kullandı.

Öte yandan İran’da korona virüs nedeniyle son 24 saatte 63 kişi öldü. Ülkede ölenlerin sayısı 6 bin 340’a yükselirken, vak’a sayısı 99 bin 970 olarak açıklandı.