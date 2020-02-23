İran'daki deprem Van'ı vurdu... 9 vatandaşımız hayatını kaybetti

AA 23 Şubat 2020 Pazar10:54 - Güncelleme: 23 Şubat 2020 Pazar 15:03

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye-İran sınırındaki depremde 9 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 37 yaralının bulunduğunu ve bunlardan 9'unun durumunun kritik olduğunu bildirdi.

Koca, Türkiye-İran sınırında yaşanan depreme ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Depremin Van'ın Başkale ilçesini de etkilediğini belirten Koca, paylaşımında, "9 vatandaşımız hayatını kaybetti, 37 yaralımız var. 25 ambulans, 1 helikopter ambulans ve 13 UMKE ekibi anında olay yerine intikal etti. Durumu kritik 9 kişi ve diğer yaralılarımız için her türlü çabayı gösteriyoruz." ifadelerine yer verdi.

Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını vurgulayan Koca, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifa diledi.

BAKAN SOYLU: BÖLGEYE EKİPLER YÖNLENDİRİLDİ

Bakan Soylu ise yaptığı açıklamada, Başkale'de 4 köyden depreme ilişkin bilgi geldiğini, ekipleri bölgeye yönlendirdiklerini belirterek, "Şu anda enkaz altında kimsenin olmadığı bilgisini valimizden aldım."

Soylu, ilk gelen bilgilere göre hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının çok ağır olmadığını, gelişmeleri takip ettiklerini söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Elazığ'daki çalışmalarına devam edeceğini belirten Soylu, kendisinin ise deprem bölgesine geçeceğini dile getirdi.

Depremin zarar verdiği bölgelerde alınacak tedbirlere ilişkin soru üzerine Soylu, ilgili personellerin bölgede olduğunu ve gerekli değerlendirmeleri en ince detaylarına kadar yaptıklarını anlattı.

Kerpiç evlerin artçı sarsıntılar konusunda çok riskli yapılar olduğuna dikkati çeken Soylu, şu değerlendirmede bulundu:

"Beton yapıların hasar görenleri muhakkak var. Maalesef kerpiçlerde toprak söz konusu oluyor ve toprak boğulmasını da peşinden getirebiliyor. Onun için kerpiç evler konusunda tedirginliğimiz, riskimiz var. Bu konuda arkadaşlarımız tüm bölge halkına gerekli duyurularda bulunuyorlar."

- VAN VALİSİ: ENKAZ ALTINDA KİMSE KALMADI

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Türkiye-İran sınırında meydana gelen depreme ilişkin, "An itibarıyla köylerimizde enkaz altında kimse bulunmamaktadır." dedi.

Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ile merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle hasar gören İran sınırındaki mahallelerde incelemelerde bulundu.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Bilmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, merkez üssü İran olan ve Başkale'nin Özpınar, Kaşkol, Gelenler ve Güvendik mahallelerinde hasara neden olan depremde Van'da 8 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Depremin Van'da da büyük ölçüde hissedildiğini belirten Bilmez, şunları kaydetti:

"Biraz önce Çevre Şehircilik İl Müdürümüz, AFAD ve jandarma ekipleriyle havadan bölgeyi inceledik. En çok kaybımızın olduğu Özpınar köyümüze helikopterle indik. An itibarıyla bu köylerimizde enkaz altında kimse bulunmamaktadır. Dört köyümüzde yıkımlar gerçekleşmiş."

Bölgedeki vatandaşların hayvancılıkla uğraştığını, bu nedenle ahır ve ağılların yıkıldığını, hayvanların telef olduğunu aktaran Bilmez, "Hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Yaralılar hastaneye ulaştırıldı. Hepimize geçmiş olsun. Vefat edenlere rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Köylülerimiz el birliğiyle birbirine destek olarak bu yaraları sarmaya çalışıyor." diye konuştu.

- DEPREMİN ARDINDAN BAKAN SOYLU'DAN BASIN TOPLANTISI

Bakan Soylu, Elazığ'daki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, saat 08.53'te merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini anımsattı.



Hoy kentinin, Hakkari ile Van'ın Başkale ilçeleri ile sınır olduğuna işaret eden Soylu, şöyle konuştu:

"Hakkari'de yaptığımız değerlendirme ve aldığımız haberler çerçevesinde bir olumsuzluk şu an için görünmüyor ama Van'da Başkale ilçesinin Kaşkol, Güvenlik, Gelenler ve Özpınar köylerinde yıkıntılar ve can kayıplarımızın olduğu konusunda ilk bilgileri aldık. Bunu hemen Sayın Cumhurbaşkanımıza, Hoy kentindeki depremin bizimle alakalı bölümünü yani Van Başkale'de 4 köydeki karşı karşıya kaldığımız durumu arz ettik. Evlerde özellikle yıkıntılar söz konusu. hem Van Valimiz hem Kaymakamımız hem de AFAD ekiplerimizin ilk bölümü yola çıktılar ve AFAD ekiplerimiz ilgili köylere ulaştılar. Daha doğrusu ilk önce Özpınar köyüne ulaştılar"

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Bakan Soylu, şunları kaydetti:



"Dışişleri Bakanlığından aldığımız bilgiye göre İran tarafından herhangi bir uluslararası yardım talebi şu ana kadar yapılmış değil."

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran'ın batısında meydana gelen ve Van'da da hissedilen depremle ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, depremden etkilenen bölgeler ve arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

- BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İran'ın Hoy kentindeki depremden etkilenen Van'ın Başkale, Saray ve Gürpınar ilçelerindeki birkaç köy okulunda ufak çaplı hasar meydana geldiğini söyledi.

Elazığ'a gelen Bakan Selçuk, Vali Çetin Oktay Kaldırım, İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk ve diğer ilgililerin katılımıyla valilikte düzenlenen eğitim değerlendirme toplantısının ardından, Öğretmen Sıddıka Avar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde telafi eğitimi alan öğrencilerle sohbet etti.

Selçuk, çıkışta yaptığı açıklamada, İran'da meydana gelen deprem dolayısıyla Başkale ilçesinde yaşamını yitiren vatandaşların olduğunu belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun öncülüğünde, AFAD'ın gerekli müdahale ve destek çalışmalarına başladığını aktaran Selçuk, şöyle devam etti:

"Biz de bu gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bize ilk ulaşan bilgilere göre, Başkale, Saray, Gürpınar'daki birkaç köy okulunda ufak çaplı hasar meydana geldi. Onun dışında bölgedeki diğer okullarımızla ilgili bir sıkıntı söz konusu değil. Kesin durum yapılacak çalışmalar sonucunda belirlenecektir. Bu okullarımızda kesin hasar tespiti tamamlanıncaya kadar geçici süreyle taşımalı eğitim gerçekleştireceğiz. Yani eğitimin aksamaması için her türlü tedbiri alıyoruz."

- "BİR EKSİĞİMİZ OLMAZ"

Bakan Selçuk, bir gazetecinin, Van'da depremden etkilenen ilçelerde eğitime ara verilip verilmeyeceğine ilişkin sorusuna, "Şu anda Başkale'deki eğitim ve öğretim hususunda henüz daha tablo tam netleşmiş değil ama taşımalı eğitim yoluyla biz her türlü tedbirimizi yarın sabahtan itibaren alabiliriz. O konuda bir eksiğimiz olmaz. Bu konuyla ilgili İçişleri Bakanımız ve valimizle temas halindeyiz. Bu konuda aksaklık çıkmaması için ne gerekiyorsa sürdürüyoruz." yanıtını verdi.

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