İran'daki deprem Van'ı vurdu... Bakan Soylu: 8 vatandaşımızı kaybettik, enkaz altında kalanlar var

AA 23 Şubat 2020 Pazar10:54 - Güncelleme: 23 Şubat 2020 Pazar 12:15

İran'da meydana gelen ve Van'da da hissedilen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 8'e yükseldi.



Bakan Soylu, Elazığ'daki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, saat 08.53'te merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini anımsattı.

Hoy kentinin, Hakkari ile Van'ın Başkale ilçeleri ile sınır olduğuna işaret eden Soylu, şöyle konuştu:

"Hakkari'de yaptığımız değerlendirme ve aldığımız haberler çerçevesinde bir olumsuzluk şu an için görünmüyor ama Van'da Başkale ilçesinin Kaşkol, Güvenlik, Gelenler ve Özpınar köylerinde yıkıntılar ve can kayıplarımızın olduğu konusunda ilk bilgileri aldık. Bunu hemen Sayın Cumhurbaşkanımıza, Hoy kentindeki depremin bizimle alakalı bölümünü yani Van Başkale'de 4 köydeki karşı karşıya kaldığımız durumu arz ettik. Evlerde özellikle yıkıntılar söz konusu. hem Van Valimiz hem Kaymakamımız hem de AFAD ekiplerimizin ilk bölümü yola çıktılar ve AFAD ekiplerimiz ilgili köylere ulaştılar. Daha doğrusu ilk önce Özpınar köyüne ulaştılar. Diğer köylere de ulaşmak üzereler."

İran'daki deprem Van'da da hissedildi, bazı kerpiç evler yıkıldı

Köylerde enkaz altında kalan vatandaşların bulunduğuna ilişkin bilgiler ulaştığını vurgulayan Soylu, şunları kaydetti:



"Aldığımız ilk bilgilere göre 4'ü yetişkin 3'ü de çocuk olmak üzere 7 vatandaşımızı bu depremde kaybettik. Allah rahmet eylesin, 6'sı Özpınar köyünde, bir vatandaşımız da Güvenlik köyünde. 5 vatandaşımız yaralı olarak hastanelere ulaştırıldı. Arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam etmektedir. Konuyla ilgili sahadan gelen bilgileri kamuoyuyla paylaşacağız. Dışişleri Bakanlığından aldığımız bilgiye göre İran tarafından herhangi bir uluslararası yardım talebi şu ana kadar yapılmış değil."

İran'da 5,7 büyüklüğünde deprem! Sınır köyünde kerpiçten yapılan bazı evler yıkıldı

Başkan Erdoğan, İran'da meydana gelen ve Van'da da hissedilen depremle ilgili İçişleri Bakanı Soylu'dan telefonla bilgi aldı.

- BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "(Türkiye-İran sınırında deprem) Başkale, Saray, Gürpınar ilçelerindeki birkaç köy okulunda ufak çaplı hasar meydana geldi" dedi.

Selçuk, "(Van'da depremden etkilenen okullar) Kesin hasar tespiti tamamlanıncaya kadar geçici süreyle taşımalı eğitim gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

- SAĞLIK BAKANI KOCA: 21 YARALIDAN 8'İNİN DURUMU KRİTİK



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye-İran sınırında 8 kişinin hayatını kaybettiği depremde 21 vatandaşın yaralandığını, 8'inin durumunun kritik, diğerlerinin hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Koca, yaptığı yazılı açıklamasında, İran'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin, Van Başkale'de de hasara yol açtığını belirtti.

Depremden hemen sonra bölgeye 25 ambulans, 1 helikopter ambulans ve 13 UMKE ekibini sevk ettiklerini vurgulayan Koca, 8 kişinin yaşamını yitirdiği depreme ilişkin, "21 vatandaşımız yaralandı. Başkale Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan 8 kişinin durumu kritik, diğer yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor." bilgisini verdi.

Fahrettin Koca, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.