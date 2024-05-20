İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Mayıs 2024 Pazartesi / 13 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2217
  • EURO
    35,1054
  • ALTIN
    2535.93
  • BIST100
    10643.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İran'daki görevinden başarıyla dönen Akıncı İHA'dan ay yıldız rotası!
Güncel

İran'daki görevinden başarıyla dönen Akıncı İHA'dan ay yıldız rotası!

Türkiye'nin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve bazı yetkililerin geçirdiği helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetlerinde görevlendirdiği Akıncı İHA, enkaz bölgesinin tespit çalışmasını başarıyla tamamlayarak Türkiye'deki görevine döndü. Akıncı İHA, Türkiye'deki üssüne inişi öncesi havada ay yıldız rotası çizdi.

AA20 Mayıs 2024 Pazartesi 06:57 - Güncelleme:
İran'daki görevinden başarıyla dönen Akıncı İHA'dan ay yıldız rotası!
ABONE OL

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve heyetini taşıyan helikopterin enkazının yerini tespit eden Akıncı İHA, Türkiye'deki üssüne inişi öncesi havada ay yıldız rotası çizdi.

FlightRadar24 uygulamasında, Akıncı İHA'nın İran'daki görevini başarıyla tamamlayıp yurda dönmesinin ardından, Van'daki üssüne inişi öncesinde gökyüzünde ay yıldız rotası çizdiği görüldü.

Türkiye'nin, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve bazı yetkilileri taşıyan helikopterin düşmesinin ardından arama faaliyetlerinde görevlendirdiği Akıncı İHA, helikopterin enkazı olabileceği değerlendirilen ısı kaynağını tespit ederek koordinatlarını İran makamlarıyla paylaşmıştı.

Akıncı İHA'nın tespitlerinin ardından, İran Kızılayı, Cumhurbaşkanı Reisi'ye ait helikopter enkazının yerini bulduklarını duyurmuştu.

İran devlet televizyonu, helikopterin enkaz noktasında yaşam belirtisi olmadığını duyurmuştu.

- YÜZ BİNLER AKINCI İHA'YI TAKİP ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Reisi, dün helikopterle, İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmıştı.

İran devlet televizyonu, Reisi'nin helikopterinin bölgeden dönerken sert iniş yapması suretiyle kaza meydana geldiğini; Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de helikopterde bulunduğunu duyurmuştu.

Arama kurtarma ekipleri, olumsuz hava şartları nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğünü bildirmiş, İran, Türkiye'den havadan arama çalışması yapmak için insansız hava aracı (İHA) talep etmişti.

Akıncı İHA'nın uçuşu başından itibaren dünya genelinde büyük ilgi toplamıştı.

FlightRadar24 uygulamasına göre 200 bini aşkın kişi Akıncı İHA'nın İran semalarındaki dairesel hareketlerini takip etmişti.

İran devlet televizyonu, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın helikopter kazasında hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.