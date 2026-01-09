İran'daki protestolar uçak seferlerini aksattı

THY'den yapılan açıklamada, "İran'da yaşanan bölgesel gelişmeler nedeniyle 9 Ocak Cuma ve 10 Ocak Cumartesi tarihli Tahran, Tebriz ve Meşhed şehirlerine planlanan toplam 17 seferimiz iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Uçuşların güncel durumunun "https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu/" internet adresinden takip edilebileceği kaydedildi.



AJET, TAHRAN'A YAPACAĞI 6 SEFERİNİ İPTAL ETTİ

AJet, İran'ın başkenti Tahran'a bugün ve yarın yapılması planlanan 6 uçuşunun iptal edildiğini duyurdu.

AJet'ten yapılan açıklamada, "İran'daki bölgesel gelişmeler nedeniyle 9 Ocak Cuma ve 10 Ocak Cumartesi Tahran'a yapılması planlanan toplam 6 seferimiz iptal edilmiştir. Misafirlerimize seferlerin güncel durumuyla ilgili bilgilendirme yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

PEGASUS HAVA YOLLARI BUGÜN İRAN'A YAPACAĞI SEFERLERİ İPTAL ETTİ

Pegasus Hava Yolları, bölgesel gelişmeler nedeniyle bugün İran'ın çeşitli kentlerine icra etmeyi planladığı seferlerini yapmayacak.

Alınan bilgiye göre, şirket, İran'a bugün yapacağı seferlerini iptal etti.

Yarın yapılacak seferlerin durumuna ilişkin ise şirketten herhangi bir açıklama yapılmadı.