İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ocak 2026 Perşembe / 4 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,3115
  • EURO
    50,7289
  • ALTIN
    6735.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İran'daki protestolarda can kaybı 4 bin 902'ye çıktı
Güncel

İran'daki protestolarda can kaybı 4 bin 902'ye çıktı

İran'daki ekonomik protestolar ağır bilanço bıraktı. HRANA'ya göre eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 902'ye ulaştı.

AA22 Ocak 2026 Perşembe 10:21 - Güncelleme:
İran'daki protestolarda can kaybı 4 bin 902'ye çıktı
ABONE OL

HRANA'nın haberine göre, ülkenin birçok noktasındaki olaylar sonucunda 26 bin 541 kişi gözaltına alındı. Gösterilerde çıkan olaylarda 201 güvenlik görevlisi dahil 4 bin 902 kişi yaşamını yitirdi.

HRANA, dünkü haberinde ölü sayısının 4 bin 519'a çıktığını duyurmuştu.

- İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonucu ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

İran Şehit ve Gaziler Vakfının Adli Tıp Kurumu tarafından dün yapılan açıklamada, gösteriler sırasında çıkan olaylarda güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Bu kişilerden 2 bin 427'sinin "silahlı terör grupları" tarafından öldürülen güvenlik güçleri ile sivil vatandaşlar olduğu ifade edilirken 690 kişi hakkında ise bilgi verilmemişti.

İran'da gösteriler azalmış olsa da ABD'nin Virginia eyaleti merkezli HRANA, daha fazla vakayı doğruladığını öne sürerek ölü ve gözaltı sayılarını güncellemeye devam ediyor.

  • İran ekonomik protestolar
  • hayatını kaybedenler
  • HRANA verileri

ÖNERİLEN VİDEO

Muayene istasyonunda kontrolden çıktı: Araçlara çarpa çarpa durdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.