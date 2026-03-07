İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mart 2026 Cumartesi / 19 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0754
  • EURO
    51,2133
  • ALTIN
    7301.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İran'dan gönderilen füze! Bakan Fidan: Provokasyona gelecek bir ülke değiliz
Güncel

İran'dan gönderilen füze! Bakan Fidan: Provokasyona gelecek bir ülke değiliz

TDT Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'Bugün de (ABD-İsrail-İran) savaşın sona ermesi için her türlü diplomatik teması sürdürmekteyiz. Savaşın yayılmasını istemiyoruz' dedi. İran'dan gönderilen füze hakkında ise Fidan, 'İran'dan başka füze gelmemesi gerektiğini ilettik. Provokasyona gelecek bir ülke değiliz' dedi.

HABER MERKEZİ7 Mart 2026 Cumartesi 21:05 - Güncelleme:
İran'dan gönderilen füze! Bakan Fidan: Provokasyona gelecek bir ülke değiliz
ABONE OL

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TDT Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuştu.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Savaşın daha fazla yayılmasını istemiyoruz. Bölgemizdeki savaş bir an önce bitmeli.

Hazar geçişli doğu-batı orta koridorun daha etkin ve verimli şekilde kullanılmasına yönelik altyapı yatırımlarının artırılması konusunda kararlıyız.

Afganistan'ın komşularıyla barış ve huzur içinde olması temel beklentimizdir. TDT ülkelerinin birçoğunun Afganistan'la sınırı bulunmakta. Oradaki istikrar huzur bizim için önemli.

Hava sahasını başka ülkelere kullandırmayan kendi ülkelerinde bulunan diğer askeri üsleri kullanılmasına izin vermeyen ülkelerin sivil altyapılarına saldırmak, enerji altyapılarına saldırmak doğru bir strateji değil. Bunun altını çiziyoruz. Özellikle bu ülkeler gerçekten hep beraber son yıllarda bölgesel kalkınma için, altyapı için, istikrar için çok fazla kolektif bir çaba içindeyken.

Üçüncü ülkeleri hedef alan saldırıları da en güçlü şekilde kınadığımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum

Sayın Pezeşkiyan'ın 'Saldırmayan bir yere biz de saldırmayacağız. Saldırdığımız için özür dileriz.' açıklaması bizim altını çizdiğimiz bir açıklama

İran'dan başka füze gelmemesi gerektiğini ilettik. Provokasyona gelecek bir ülke değiliz

ÖNERİLEN VİDEO

İsrail F-35'i İran savaş uçağını düşürdü: İşte o anlar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.