Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TDT Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuştu.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Savaşın daha fazla yayılmasını istemiyoruz. Bölgemizdeki savaş bir an önce bitmeli.

Hazar geçişli doğu-batı orta koridorun daha etkin ve verimli şekilde kullanılmasına yönelik altyapı yatırımlarının artırılması konusunda kararlıyız.

Afganistan'ın komşularıyla barış ve huzur içinde olması temel beklentimizdir. TDT ülkelerinin birçoğunun Afganistan'la sınırı bulunmakta. Oradaki istikrar huzur bizim için önemli.

Hava sahasını başka ülkelere kullandırmayan kendi ülkelerinde bulunan diğer askeri üsleri kullanılmasına izin vermeyen ülkelerin sivil altyapılarına saldırmak, enerji altyapılarına saldırmak doğru bir strateji değil. Bunun altını çiziyoruz. Özellikle bu ülkeler gerçekten hep beraber son yıllarda bölgesel kalkınma için, altyapı için, istikrar için çok fazla kolektif bir çaba içindeyken.

Üçüncü ülkeleri hedef alan saldırıları da en güçlü şekilde kınadığımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum

Sayın Pezeşkiyan'ın 'Saldırmayan bir yere biz de saldırmayacağız. Saldırdığımız için özür dileriz.' açıklaması bizim altını çizdiğimiz bir açıklama

İran'dan başka füze gelmemesi gerektiğini ilettik. Provokasyona gelecek bir ülke değiliz