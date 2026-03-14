İran'dan ''Mozaik Sistem'' kumarı! 3. füze sonrası ültimatom: Türkiye'nin ihtiyatlı tavrı sınırsız değil

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, Akşam Gazetesi'nde yer alan analiz yazısında İran'dan ateşlenen 3. füzenin engellenmesine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

İRAN "MOZAİK SİSTEME" GEÇTİ

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaş ülkede siyasi otorite boşluğu oluşturdu. Konuştuğum güvenlik kaynakları, İran'ın saldırılar sonrasında "Mozaik Sisteme" geçtiğini hatırlattı. Bu sistem uyarınca İran'ın 7-8 bölgeye ayrıldığı, her birimin bulunduğu yerden savaşı sürdürdüğü ifade edildi. Gruplar birbirlerinden habersiz hareket ediyorlar. Devrim muhafızlarının yaptığı bir saldırı için bir başka grup "biz yapmadık" diyebiliyor. Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Bahreyn, Umman, Katar ve Lübnan'a yapılan saldırılar sonrasında İran'da benzer tavırlar sergilendi.

DİPLOMASİ ÖN PLANDA

Türkiye'ye, diğer Körfez ülkelerine olduğu gibi bir saldırı yoğunluğu yok. Yapılan 3 füze saldırısında da herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı. NATO hava savunma sistemleri devreye girerek bunları etkisiz hale getirdi. Türkiye, başta Başkan Erdoğan olmak üzere savaşın ilk gününden itibaren savaşın değil, diplomasinin etkili olması için yoğun bir çabanın içinde oldu. Bölgesel bazı aktörlerin provokatif çabaları olabileceğini de gözetti. Çatışmanın içine çekilmemek için çok ihtiyatlı davrandı. Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı bunun için özel bir çabanın içinde oldu.

FÜZELERİN ATIŞ YERİ BELLİ

İranlı yetkililer füzelerin kendileri tarafından atılmadığını ileri sürse de, hepsinin atıldığı yerler belirlendi. Güvenlik kaynaklarından aldığım bilgiye göre, ilk füze Tahran'ın kuzeydoğusundan atıldı, Irak-Suriye-Hatay hattını izledi. İkinci füze Tahran'ın batısından atıldı Irak-Batman- Gaziantep hattını izledi. Üçüncü füze ise Tahran'ın kuzeybatısından Irak üzerinden geldi, Osmaniye üzerinde imha edildi. Daha çok Devrim Muhafızları'nın etkili olduğu bölgelerden gelen bu füzelerin hedefleri NATO'nun İncirlik Üssü oldu. Konuştuğum bir kaynak, "İran, Kürecik'i kendilerine dönük bir radar sistemi olarak görüyor.

İRAN BİR KEZ DAHA UYARILDI

Aslında biz NATO ülkesi olarak bize yönelik saldırı olduğunda koruma amaçlı kullanıyoruz ama İran için Kürecik ve İncirlik hep bir hedef oldu" bilgisini verdi. Son atılan füzeden sonra İran bir kez daha uyarıldı. Söz konusu saldırı ile ilgili sorumluların derhal tespit edilmesi istendi. Muhataplara, "Türkiye'nin ihtiyatlı tavrı sınırsız tolerans anlamına gelmemelidir; Türkiye milli güvenliğini sağlamak için gerekli caydırıcı güce sahiptir ve yeri geldiğinde kendi belirlediği şekilde yaptırım niteliğindeki tedbirleri almaktan çekinmeyecektir" uyarısı yapıldı.

9 GÜNDE ÜÇÜNCÜ FÜZE İMHA EDİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurlarınca etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Yapılan açıklamada "tüm tedbirler kararlılıkla ve tereddütsüz bir şekilde alınmakta, olayın bütün boyutlarıyla aydınlatılması için ilgili ülkeyle görüşülmektedir" denildi. Dün yaşanan olayla 9 günde üç füze Türk hava sahasında imha edilmiş oldu. 4 Mart'ta İran'dan ateşlen balistik füze Hatay'da, 9 Mart'ta da İran'dan fırlatılan füze Gaziantep'te NATO Hava Savunma Sistemleri tarafından imha edilmişti.

BÖLGENİN İSTİKRARINI GÖZETİYORUZ

Konuştuğum güvenlik kaynakları, İran'dan atılan 3 füzenin de NATO hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirilmesinin 'kritik önemde' olduğu değerlendirmesinde bulundu. Bunun 'müttefik koordinasyonunun etkinliği' açısından önemli olduğuna vurgu yapıldı. Türkiye, İran'a yönelik başlatılan savaş sürecinde güvenlik tedbirlerini en üst düzeyde aldı. Ayrıca savaşın daha da tırmanmaması için diplomasi kanallarını da aktif biçimde işletmeye devam etti. Başkan Erdoğan'ın yürüttüğü lider diplomasisi, bölgede tansiyonun düşürülmesinde belirleyici oluyor. Kaynaklar bu konuda, "Erdoğan'ın lider diplomasisi, Türkiye'nin kriz anlarında yalnızca kendi güvenliğini değil, bölgesel istikrarı da gözeten sorumlu devlet refleksinin en güçlü göstergelerinden biri olmaya devam etmektedir" değerlendirmesi yaptı.