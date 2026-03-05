Azerbaycan basınında çıkan haberlere göre, Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na İHA'larla saldırı yapıldı. Saldırının İran tarafından yapıldığı öne sürüldü.

İHA'lardan biri havalimanına isabet ederken bazıları etraf bölgelere düştü.

Sosyal medyada ise saldırıya ilişkin görüntüler yayınlandı.

Görüntülerde havalimanında patlama sesi geldiği ve duman yükseldiği görülüyor.



"AZERBAYCAN TARAFI, KARŞILIK VERME HAKKINI SAKLI TUTAR"

Saldırı ile ilgili Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İran topraklarından Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne insansız hava aracı saldırıları düzenlendi. Bir İHA Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki havalimanının terminal binasına isabet ederken, diğeri Şakarabad köyündeki bir okulun yakınına düştü. Azerbaycan tarafı, karşılık verme hakkını saklı tutar. İran'ın Azerbaycan Büyükelçisi Mojtaba Demirchilou, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.